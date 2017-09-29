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Главная » Страна » АТО: больше всего боевики стреляли на приморском направлении
АТО: больше всего боевики стреляли на приморском направлении
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация на Донбассе

АТО: больше всего боевики стреляли на приморском направлении

Двое бойцов получили ранения

29.09.17 6
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За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши военнослужащие 13 раз симметрично открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления под Авдеевкой. Из того же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций прошедшие сутки зафиксировано на приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления вблизи Марьинки. А около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды у Павлополя.

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