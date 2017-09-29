АТО: больше всего боевики стреляли на приморском направлении

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши военнослужащие 13 раз симметрично открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления под Авдеевкой. Из того же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка.

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Наибольшее количество огневых провокаций прошедшие сутки зафиксировано на приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления вблизи Марьинки. А около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды у Павлополя.