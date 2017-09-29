Высший совет правосудия определился с кандидатами в Верховный Суд

Высший совет правосудия на своем заседании объявил 111 кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины, которых передадут на подпись президенту. Об этом сообщает Украинская правда.
Ранее в финал вышло 120 кандидатов в Верховный Суд.
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Своим решением в пятницу совет отказал двум кандидатам: Татьяне Франтовской и Владимиру Матюхину.
Кроме того, Высший совет правосудия бессрочно отложил назначение Виктории Мацедонськой, Татьяны Стрелец, Александры Яновской, Валентины Симоненко, Ольги Ступак, Сергея Погребного и Вадима Коротуна.