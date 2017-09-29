В оккупированном Крыму задержали российского военного якобы за шпионаж в пользу Украины

Российские силовики утверждают, что двое граждан РФ собирали информацию о Черноморском флоте

В оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ задержали двух российских граждан за якобы шпионаж в пользу Украины. Один из задержанных на данный момент служит в российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.

Российские силовики утверждают, что указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

ФСБ возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".

Напомним, ранее российские силовики неоднократно отчитывались о задержании "украинских диверсантов" на территории оккупированного Крыма, которые якобы готовили разнообразные диверсии на полуострове.