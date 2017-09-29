Суд арестовал четыре завода Коломойского и Боголюбова

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота (конечные бенефициары Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов) в рамках расследования хищения средств из Приватбанка.

Об этом свидетельствует решение суда от 14 сентября 2017 года, передает РБК-Украина.

Согласно материалам суда, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, расследующей "дело Приватбанка", которое было возбуждено еще три года назад. По данным прокуратуры, должностные лица финучреждения подозреваются в завладению 19 млрд грн рефинансирования, выделенного Нацбанком.

По данным следствия, Привабанк выдал 42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 млн долларов под залог имущественных прав на товар. Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены.

Напомним, Фокус разбирался, сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников Приватбанка.