В Николаеве ранним утром в пятницу, 29 сентября, сотрудники патрульной полиции устроили погоню за микроавтобусом с пьяными военнослужащими и применили оружие, чтобы пресечь их сопротивление. Об этом пишет местное издание "Новости N".

Около 05:00 сотрудники патрульной полиции заметили микроавтобус, который двигался по Центральному проспекту с выключенным светом фар. Патрульные потребовали от водителя остановится, но он проигнорировал указание и ускорил движение.

Нарушитель выехал на встречную полосу, едва не столкнулся со встречным автомобилем, а позже свернул на улицу против одностороннего движения. На одной из улиц автомобиль едва не сбил патрульного. В конце концов, микроавтобус нарушителей врезался в электроопору, после чего и был заблокирован патрульными автомобилями.

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"В автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны", - говорится в сообщении.

Водителю микроавтобуса было предложено пройти алкотест, но он отказался. В медучреждении анализ показал 0.9 промилле. Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции.

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