Вспышка кори: Минздрав в трех областях запретил пускать в школы и садики невакцинированных детей

Министерство здравоохранения Украины совместно с министерством образования ввело меры предосторожности из-за вспышки эпидемии кори. На совещании у вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко было принято решение о недопущении детей, не имеющих прививки против кори, в учебные заведения в трех областях с наибольшим количеством заболевших, пока они не получат все необходимые дозы вакцины по календарю. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В трех областях с наибольшим числом заболевших - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской - дети, не получившие прививки от кори, не допускаются к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, что является одним из основных способов предотвратить распространение вспышки инфекции", - говорится в сообщении.

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Минздрав информирует, что на начало сентября в Украине зарегистрировано 1627 случаев кори, двое детей в Одесской области умерли. Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев) и Тернопольской (70 случаев) областях.

В основном корью болеют дети. Однако регистрируется значительное число заболевших среди взрослых. Так, в этом году в Ивано-Франковской области заболели 591 детей (79% от всех заболевших), Одесской - 389 детей (66% от всех заболевших) и Тернопольской - 57 детей (81% от всех заболевших).

С началом учебного года риск массового распространения инфекции значительно увеличивается.

Главная причина вспышек кори - низкий уровень охвата вакцинацией. В прошлом году меньше половины украинских детей были привиты от кори по графику. На конец августа 2017 второй дозой вакцины КПК по календарю прививок были защищены только 61% детей возрастом 6 лет.

Минздрав призываем родителей во всех областях Украины вакцинировать детей, чтобы уберечь их от этого опасного заболевания. Для защиты от кори, согласно календарю прививок в Украине, необходимо получить две дозы вакцины КПК. Качественная и безопасная вакцина против кори, паротита и краснухи (производства ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) имеется во всех областях в достаточном количестве. Вакцинироваться рекомендуется также и взрослым, которые не имели прививки против кори, приобретя вакцину за свой счет.

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Корь является одной из главных причин детской смертности в мире. Болезнь угрожает и детям, и взрослым, не защищенным прививкой. Заболевание проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и понос. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражения головного мозга.