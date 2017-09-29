Взрывы в Калиновке: повреждены более 5 тыс. домов

В результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области повреждены более 5 тыс. домов. Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, сообщает местное издание "Vежа".

По его словам, поражены более 5 тыс. домов, преимущественно речь идет о выбитых стеклах и дверях. Вместе с тем, есть случаи и прямого попадания снарядов в дома. В частности, 16 домов в области не подлежат восстановлению.

Больше всего от взрывов пострадало село Павловка, где повреждены около 900 домов, а 9 полностью уничтожены. Среди объектов социальной инфраструктуры больше всего пострадала школа в Павловке и Центральная районная больница.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек.

Кабмин принял решение выделить 100 млн грн помощи пострадавшим от взрывов на Винниччине.