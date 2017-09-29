Конкурс в новый Верховный суд прошли судьи, посадившие Луценко

Вячеслав Наставный и Сергей Слинько не указали эту информацию в декларациях добропорядочности

Среди кандидатов в новый Верховный Суд, поданных Высшим советом правосудия на подпись президенту Петру Порошенко, оказались судьи, которые в кассационной инстанции подтвердили тюремный приговор нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает в Facebook руководитель отдела адвокации организации "Реанимационный пакет реформ" Вадим Городской.

"Это просто шизофрения какая-то! Судьи, которые судили Юрия Луценко - Вячеслав Наставный и Сергей Слинько - проходят в новый Верховный Суд. Петр Порошенко, вы там разберитесь уже: либо Луценко верните за решетку, либо подручных Януковича не повышайте", - добавляет активист.

Эту информацию подтверждает движение "Честно". По его данным, из 30 недобропорядочных судей в новый Верховный Суд проходят 25.

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По данным активистов, в список, в частности, входят судьи Наставный и Слинько, которые не указали в декларациях добропорядочности, что были членами коллегии судей, которая рассматривала в кассационной инстанции дело Луценко. Также в свое время они подтвердили приговор Дмитрию и Сергею Павличенко.

Напомним, 27 февраля 2012 года решением Печерского районного суда Юрий Луценко был приговорён к 4 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Европейский суд по правам человека признал его арест напрямую политически мотивированным.

20 марта 2014 года, уже после победы Евромайдана, Печерский районный суд Киева отменил все судебные приговоры, вынесенные против Юрия Луценко, реабилитировав его как политического заключенного.