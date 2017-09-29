До конца года все склады оружия в Украине оборудуют системами раннего обнаружения

До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, первая из которых устанавливается на территории воинской части неподалёку от Калиновки.

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Правительственный портал.

По словам генерала, уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего выявления, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации.

"Это первый арсенал, на котором мы устанавливаем такую новую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения", - отметил Шевцов.

Также он рассказал, что в течение 2011-2012 года финансирование воинской части вблизи Калиновки фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован.

Такое решение было принято бывшим руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальные утилизировать, а остатки переместить в другие места хранения.

"На протяжении независимости Украины вопросами хранения боезапаса, развитием складов и арсеналов особо никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта воинская часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенала для хранения боеприпасов.

В 2014 году было выделено около 625 тыс. грн на поддержание первоочередных мероприятий, обеспечивающих безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс. грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс. грн, и в 2017-м - 25 млн грн, которые было запланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", - отметил Шевцов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.