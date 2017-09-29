Завод немецкой компании открылся в Коломые

Предприятие по производству кабельных сетей для автомобилей открыла компания LEONI

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита прибыл в Коломыю (Ивано-Франковская область) на открытие завода по производству кабельных сетей для автомобилей. Об этом сообщает Галка.

В Коломые один из крупнейших в мире производителей кабельных сетей для автомобилей – немецкая компания LEONI, открыла завод на несколько тысяч рабочих мест.

Инвестиция в завод - 16 млн евро.

Порошенко подчеркнул, что кабели из Коломыи будут в Audi, BMW, Porsche, Lamborghini.

"Хочу отдельно поблагодарить компанию LEONI, которая одной из первых поверила Украине, голосовала долларом, евро, создает новые рабочие места, верит в конкурентную способность государства", – сказал президент.

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Порошенко также добавил, что в Украине последние шесть кварталов идет экономический рост.