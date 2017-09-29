1 октября вступят в силу торговые преференции Евросоюза для Украины

Наша страна сможет беспошлинно экспортировать большие объемы пшеницы, ячменя, овса и других культур

Торговые преференции Европейского союза для Украины вступают в силу 1 октября 2017 года. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой Европейской комиссии, передает РБК-Украина.

"В совместном заявлении еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины – заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, стороны приветствуют вступление в силу 1 октября автономных торговых преференций ЕС для Украины", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, это является важным признаком продолжающейся, значительной экономической и политической поддержки ЕС для украинского народа, страны и ее усилий в реформировании.

Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных крупы и гранул.

Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин для больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС.

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Торговые преференции также будут способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.

Дополнительная либерализация для ячменя, пшеницы и кукурузы начнет применяться с 1 января 2018 года.