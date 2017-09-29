Россия продает на международных рынках уголь из оккупированных районов Донбасса, – Bloomberg

За август оккупанты отправили в Россию около 1 миллиона тонн угля

Россия помогает боевикам на Донбассе продавать уголь на международных рынках, избегая торговой блокады со стороны украинского правительства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики России Сергея Назарова, передает УНИАН.

По его словам, оккупанты за август отправили в Россию около 1 миллиона тонн угля через общую границу, увеличив прибыль для поддержки 4-миллионного населения оккупированных районов на Востоке Украины.

Россия повторно экспортирует это уголь в третьи страны через свои морские порты, заявил Назаров, подтвердив обвинения украинской стороны в том, что РФ способствует развитию торговых связей с террористами.

"Теперь они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", – сказал Назаров, который в июне был внесен в санкционный список США за управление "проектами в сфере транспорта, торговли, энергетики, налогов и финансовом секторе" для пророссийских боевиков.