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Главная » Страна » Фото Украина угодила в международный скандал из-за "урезанной" карты Грузии

Фото Украина угодила в международный скандал из-за "урезанной" карты Грузии

<span class="label red">Фото</span> Украина угодила в международный скандал из-за "урезанной" карты Грузии
Анатолий Матиос на фоне карты Грузии / Скриншот

На этой самой карте Грузия изображена без Абхазии и Южной Осетии

29.09.17 138
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Одессе выступал на фоне карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Мне хочется спросить - господин Матиос, уважаемые знакомые мне многие прокуроры - это ваше официальное мероприятие, но что это такое? На фото ниже - карта Грузии как должна быть. Кто делал этот "задник" и что это вообще такое", - говорится в его сообщении.

Корчилава надеется, что посольство Грузии в Украине займется этим вопросом.

"А я хочу знать, кто делал этот задник и кто тут в Украине, после всего того, что происходит с нами в Крыму и на Донбассе, сделал такую "интересную" карту Грузии, "подарив" грузинские территории непонятно кому", - выразил он возмущение.

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине подчеркнул, что территории Абхазии и Южной Осетии - исконно грузинские земли и на данный момент являются временно оккупированными территориями.

После разговора с послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе он сообщил, что в МИД Украины направили ноту протеста.

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