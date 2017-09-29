Порошенко определился с кандидатурой на должность главы НБУ, – СМИ

Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде назначить главой НБУ первого заместителя председателя Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на несколько источников в органах государственной власти.

"Второй кандидат, который был даже фаворитом в некоторых кругах, – председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук – не набирает голосов в парламенте, а Смолий – проходной кандидат", – отметил один из собеседников.

Источники ожидают, что назначение Смолия состоится в октябре.

Напомним, 10 апреля 2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о своей отставке и подала президенту соответствующее заявление.