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Главная » Страна » Киев закупит 47 трамваев с кондиционерами и Wi-Fi

Киев закупит 47 трамваев с кондиционерами и Wi-Fi

Киев закупит 47 трамваев с кондиционерами и Wi-Fi
http://kp.ua

Также на столичных улицах появятся 60 новых автобусов МАЗ

29.09.17 220
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Киевская власть покупает 40 польских трамваев Pesa и еще 7 львовских, завода Электрон. Это высокотехнологичный европейский транспорт с низким полом, кондиционерами, видеонаблюдением и Wi-Fi.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию "Новое время".

"В Киеве курсируют 400 трамваев, 90% из них старше 30 лет. Получается, что трамвайный парк как минимум те же 30 лет не обновлялся. Так, мы покупаем 40 польских трамваев и еще 7 львовских, завода Электрон. Это высокотехнологичный европейский транспорт с низким полом, кондиционерами, видеонаблюдением и Wi-Fi. Также закупили 60 автобусов МАЗ, отвечающих современным требованиям", - сообщил Виталий Кличко.

Чтобы полностью обновить транспортный парк Киева, нужно купить еще 165 новых трамваев, свыше 230 автобусов, 230 троллейбусов.

"То есть, в три-четыре раза больше, чем приобрели сейчас. По самым скромным прогнозам, потребуется еще лет пять, чтобы купить новый транспорт", - говорит Кличко.

"И открою небольшую тайну. Дело в том, что когда я ездил на польский завод Pesa, то договорился с руководством компании, что в Киеве они откроют свой завод - сначала крупноузловой сборки, а в планах - запустить полный цикл производства", - рассказал столичный градоначальник.

Напомним, Киевпасстранс потратит полмиллиарда на внедрение электронного билета.

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