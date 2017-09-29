Улица Сагайдачного в Киеве станет пешеходной навсегда

Ранее отрезок улицы от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской перекрывали в качестве эксперимента

Улицу Сагайдачного в Киеве реконструируют и обустроят там пешеходную зону. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной горадминистрации.

До этого отрезок улицы от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской перекрывали на несколько месяцев.

С 1 августа улицу Сагайдачного и часть Контрактовой площади в Киеве сделали полностью пешеходным в качестве эксперимента.

На участке перед Киево-Могилянской Академией убрали парковку и сделали его доступным для пешеходов.

Для автомобилей выделили проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделали специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

В результате, вместе с территорией двух скверов, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратились в единую пешеходную зону. Объехать ее можно по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).

Перед началом эксперимента подчеркивалось, что если такие изменения окажутся удобными для киевлян, они будут действовать на постоянной основе.

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Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что в Киеве проведут реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны. Для обустройства зеленой зоны с Контрактовой площади перенесли все МАФы.

Устройство пешеходной зоны на Подоле происходит в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой ввели новую временную схему дорожного движения. Второй этап – реконструкция прилегающих к площади улиц – Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь – это собственно реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта.

Недавно состоялось открытие сквера, который обустроили на месте МАФов на Контрактовой площади.