Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Улица Сагайдачного в Киеве станет пешеходной навсегда

Улица Сагайдачного в Киеве станет пешеходной навсегда

Улица Сагайдачного в Киеве станет пешеходной навсегда
Улица Сагайдачного в Киеве / Фото из открытых источников

Ранее отрезок улицы от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской перекрывали в качестве эксперимента

29.09.17 514
100

Улицу Сагайдачного в Киеве реконструируют и обустроят там пешеходную зону. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной горадминистрации.

До этого отрезок улицы от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской перекрывали на несколько месяцев.

С 1 августа улицу Сагайдачного и часть Контрактовой площади в Киеве сделали полностью пешеходным в качестве эксперимента.

На участке перед Киево-Могилянской Академией убрали парковку и сделали его доступным для пешеходов.

Для автомобилей выделили проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделали специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

В результате, вместе с территорией двух скверов, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратились в единую пешеходную зону. Объехать ее можно по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).

Перед началом эксперимента подчеркивалось, что если такие изменения окажутся удобными для киевлян, они будут действовать на постоянной основе.

Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что в Киеве проведут реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны. Для обустройства зеленой зоны с Контрактовой площади перенесли все МАФы.

Устройство пешеходной зоны на Подоле происходит в несколько этапов. Во-первых, в районе Контрактовой ввели новую временную схему дорожного движения. Второй этап – реконструкция прилегающих к площади улиц – Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных. Третья очередь – это собственно реконструкция Контрактовой площади. На четвертом этапе будет создан транспортно-пересадочный узел общественного транспорта.

Недавно состоялось открытие сквера, который обустроили на месте МАФов на Контрактовой площади.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киев закупит 47 трамваев с кондиционерами и Wi-FiНа пожаре в Университете пищевых технологий в Киеве погиб человекВ центре Киева горел университет пищевых технологий

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3439
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6564
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4244
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3285
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1707
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2011
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7307
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5186
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2430
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3313
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 23678 / 25352
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 12602 / 13978
  3. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 12054 / 13705
  4. Японцы обнаружили следы жизни, существовавшей почти 4 млрд лет назад 3899 / 4431
  5. Путинская гвардия заказала хрустальные погоны 2228 / 2519
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 2100 / 2819
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 2048 / 4734
  8. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 1987 / 2107
  9. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 1929 / 2113
  10. В НБУ считают, что гривна дешевеет от хорошей жизни 1732 / 1925
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 94 / 13978
  2. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 38 / 25352
  3. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 29 / 13705
  4. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 21 / 2819
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 16 / 2107
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 15 / 863
  7. Поставки оружия Украине лишат Россию возможности стрелять безнаказанно, – Вершбоу 11 / 1368
  8. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8 / 7291
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 875
  10. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 6 / 2113
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.