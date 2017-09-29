Стали известны имена погибших на границе с Россией пограничников

В Луганской области 28 сентября трагически погибли двое военных, которые проходили службу в отделе пограничной службы "Станично-Луганское".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время несения службы неподалеку населенного пункта Ильинка, что в 1 км от границы с Россией.

От полученных ранений военнослужащие погибли на месте.

Их имена - старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир.

Оба пограничника родом из Одесской области. В районе проведения АТО несли службу с осени прошлого года, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.

Оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда произошел на фугасе на растяжке, в частности, обнаружены элементы взрывателя, растяжки, мины.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 28 сентября, около 17:00, на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих Госпогранслужбы.