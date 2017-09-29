АТО: враг интесивно стрелял на донецком направлении

Террористы 9 раз нарушили перемирие, наши военные 6 раз огнем подавляли активность боевиков

29 сентября в районе проведения антитеррористической операции началось интенсивными обстрелами украинских позиций на донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Ночью недалеко от поселка Пески боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ.

С 5:00 в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу.

Утром пророссийские наемники почти три часа били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка.

Днем ​​под вражеским огнем снова оказались наши позиции у Авдеевки и Каменки.

На приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14:00 недалеко от Талаковки в результате обстрела нашего опорного пункта по автоматическому гранатомету получил ранения один украинский военнослужащий.

На луганском направлении сохранялась тишина.

Всего с полуночи до 18:00 незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Наши военные 6 раз огнем подавляли активность боевиков.