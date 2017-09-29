Отныне сотрудникам Минюста нельзя ругаться и повышать голос

А еще работники органов юстиции должны уважать народные обычаи и национальные традиции

Министерство юстиции утвердило правила этического поведения для своих работников. Об этом говорится в приказе Минюста № 2952/5 от 21 сентября. Приказ должен вступить в силу в день опубликования.

"Эти правила - совокупность моральных и профессионально-этических принципов, правил и требований, регулирующих принципы поведения работников во время исполнения ими своих служебных полномочий", - говорится в тексте приказа.

В документе в частности отмечается, что правила распространяются на работников аппарата Министерства юстиции и его территориальных органов кроме персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Согласно документу, работники Министерства юстиции во время выполнения своих служебных полномочий должны руководствоваться такими принципами: служение государству и обществу, приоритетность интересов, субординация, толерантность, достойное поведение, добродетель, политическая нейтральность, прозрачность и подотчетность, добросовестность.

Работники органов юстиции должны уважать народные обычаи и национальные традиции и использовать государственный язык во время выполнения своих должностных обязанностей. Также они должны не допускать использование нецензурной лексики и повышенной интонации.

Представителям Минюста надлежит также обеспечивать надлежащий внешний вид, использовать официально-деловой стиль в одежде в соответствии с общепринятыми требованиями приличия.