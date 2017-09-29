В НАПК утвердили антикоррупционную стратегию на 2018 – 2020 годы

На заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции одобрен проект закона Украины "Об антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы".
Проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2017 годы, говорится на странице НАПК в Facebook.
"Он завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики на основе имплементации международных стандартов, завершения формирования эффективной системы органов по борьбе с коррупцией, четкого разграничения полномочий между ними, усиления их независимости и беспристрастности, обеспечения привлечения широкого круга представителей гражданского общества к процессам борьбы с коррупцией на всех уровнях", - говорится в сообщении.
Ранее "Фокус" писал о том, почему НАПК так и не стало грозой чиновников.