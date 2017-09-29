Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой

Цена на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не повысится. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", – уверяет Розенко.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а следовательно нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", – сказал Розенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев

Напомним, правительство ввело единую цену на газ для населения, отменив льготные категории, и повысило более чем в два раза стоимость голубого топлива для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Решение Кабмина было продиктовано необходимостью реформировать газовый рынок сделав продажу газа населению и ТКЭ прибыльной.

Газовые цены для этих категорий рассчитаны из прогнозных спотовых котировок на хабе NCG в Германии и учитывают расходы на транспортировку газа к западной границе Украины (по тарифам европейских операторов ГТС) и к конечному потребителю (по тарифам украинской ГТС).