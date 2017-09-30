АТО: боевики стреляли из тяжелого оружия, ранены четверо наших бойцов

Оккупанты выпустили в сторону украинских войск более 70 мин калибра 82 мм и 120 мм и 20 танковых снарядов

29 сентября российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В 6 случаях боевики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, и танки, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Вечером и ночью огневая активность противника сместилась с донецкого на приморское направление. После 18:00 боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19:00 во время огневого противостояния на подступах к Березовому. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у Павлополя и Талаковки.

На луганском направлении вблизи Новотошковского боевики около 20:00 выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец АТО.

На донецком направлении после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.