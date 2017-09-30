Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: боевики стреляли из тяжелого оружия, ранены четверо наших бойцов
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики стреляли из тяжелого оружия, ранены четверо наших бойцов

АТО: боевики стреляли из тяжелого оружия, ранены четверо наших бойцов
Фото: 112.ua

Оккупанты выпустили в сторону украинских войск более 70 мин калибра 82 мм и 120 мм и 20 танковых снарядов

30.09.17 15
000

29 сентября российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В 6 случаях боевики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, и танки, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. 

Вечером и ночью огневая активность противника сместилась с донецкого на приморское направление. После 18:00 боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19:00 во время огневого противостояния на подступах к Березовому. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у Павлополя и Талаковки.

На луганском направлении вблизи Новотошковского боевики около 20:00 выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец АТО.

На донецком направлении после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: враг интесивно стрелял на донецком направленииСтали известны имена погибших на границе с Россией пограничниковПазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3471
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6826
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4350
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3391
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1728
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2036
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7423
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5239
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2462
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3336
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 32475 / 33911
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 8079 / 9448
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 6904 / 14974
  4. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2030 / 2231
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1908 / 45851
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1453 / 1691
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1189 / 5062
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1118 / 1207
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 949 / 1006
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 839 / 982
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 33911
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 44 / 14974
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 32 / 1691
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 11 / 9448
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 7 / 2231
  6. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1006
  7. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 6 / 3045
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1207
  9. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 712
  10. Россия продает на международных рынках уголь из оккупированных районов Донбасса, – Bloomberg 5 / 253
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.