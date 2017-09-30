На военных складах в Калиновке продолжается детонация боеприпасов

На военных складах в Винницкой области утром 30 сентября продолжаются одиночные детонации боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 7:00 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.
В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.
Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).