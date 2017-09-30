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Сегодня исполняется год со дня задержания Сущенко

Сегодня исполняется год со дня задержания Сущенко
Фото: Укринформ

Представители российской ФСБ назвали журналиста "сотрудником украинской разведки"

30.09.17 124
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В субботу, 30 сентября, исполняется год со дня задержания в Москве Романа Сущенко – журналиста Укринформа.

Год назад, 30 сентября 2016 года, в Москве, в нарушение международных правил, был задержан украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства "Укринформ" в Париже Роман Сущенко.

В российскую столицу Сущенко приехал по личным делам. Уже 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". Представители российской ФСБ назвали журналиста "сотрудником украинской разведки", который якобы "целеустремленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной".

За год, проведенный Романом Сущенко за решеткой СИЗО "Лефортово", состоялось несколько судебных заседаний. Начиная с момента задержания украинского гражданина и журналиста, российская сторона демонстративно и цинично нарушала элементарные права человека. Родные и близкие достаточно долго не могли узнать о судьбе Романа в Москве. Российская карательная система отказывала ему во встрече с родителями, женой, детьми, а, например, простая поздравительная открытка могла идти к адресату несколько месяцев.

Несомненно, дело Романа Сущенко политически мотивируемое, а сам украинский журналист является политическим заключенным Кремля, так же, как и десятки других украинцев. Как известно, Московский городской суд продлил до 30 ноября содержание под стражей украинского журналиста. Протест по этому поводу выразило МИД Украины, а также призвало мировое сообщество и международные организации принять все возможные меры для освобождения и возвращения в Украину всех ее граждан, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Украинская сторона называет обвинение против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить. О судьбе Романа Сущенко беспокоятся на всех уровнях, начиная с коллег-журналистов, небезразличных граждан нашей страны, депутатов Европарламента и заканчивая женой президента Франции Брижит Макрон. Недавно с призывом об освобождении украинских политзаключенных, в частности и Романа Сущенко, к мировому сообществу с трибуны ООН обратился и президент Украины Петр Порошенко.

Искусственно сфабрикованное дело Сущенко, равно как и дела десятков других украинцев и крымских татар, которые находятся в путинских застенках, являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. По существу, это второй фронт, открытый Россией против Украины. Впрочем, верим, что победа обязательно будет за нами. Как говорил Махатма Ганди, "нет бессмертных диктаторов, так же, как и нет бесконечных войн".

Накануне годовщины со дня незаконного ареста коллеги из Укринформа провели акцию-перфоманс и запустили в соцсетях флешмоб #FreeSushchenko на поддержку Романа.

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