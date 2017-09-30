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Надейся и жди. Готово ли НАТО принять Украину
Фото: открытые источники

Надейся и жди. Готово ли НАТО принять Украину

Западные дипломаты — участники форума YES рассказали Фокусу об украинской оборонной реформе, целесообразности появления на Донбассе миротворцев ООН

Анна Синящик - 30.09.17 268
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Джон Болтон

посол США в ООН в 2005–2006 годах, о вводе "голубых касок" на территорию Донбасса

— Я не понимаю, почему Украина считает, что введение войск в её интересах. Не знаю, как Штаты, а лично я считаю, что ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса на любых условиях — ошибка. Мне кажется, ситуация будет развиваться по алгоритму предыдущих историй с привлечением миротворцев: выльется в замороженный конфликт, что, в свою очередь, увеличит влияние России на внутренние дела Украины. Ведь Россия — один из пяти членов Совета Безопасности ООН.

Джон Хёрбст

посол США в Украине в 2003–2006 годах, о месте Украины в международном геополитическом рейтинге

— Многие западные СМИ не понимают, какие крупные политические ставки разыгрываются в Украине. Ведь если преступники, заварившие конфликт на Донбассе, добьются успеха, они начнут войну где-нибудь ещё. Украина — именно то место, где нужно заставить Путина прекратить разыгрывать комедию в России. И Западу нужно помочь вам в этом.

Мне известно об опасениях насчёт того, что Китаю и России президент Дональд Трамп будет уделять больше внимания, чем Украине. Не думаю, что Трамп понимает значимость Украины и природу кремлёвской войны на ваших территориях. Но, к счастью, все его старшие советники "в теме". В этом политика администрации Трампа явно лучше, чем политика администрации Обамы.

Александр Вершбоу

посол США в РФ в 2001–2005 годах, заместитель генсека НАТО в 2012–2016 годах, о безопасности, реформах и вступлении Украины в НАТО

— Украина вовлечена в необъявленную войну на Донбассе. Ситуация там относительно стабильная, но люди продолжают гибнуть. Мне кажется, что принятые санкции обеспечивают некое давление на Россию. Но этого недостаточно. Нужно давить сильнее, до тех пор, пока РФ не начнёт серьёзные переговоры.

Уже стало понятно, что Трамп не собирается вступать в грандиозную сделку с Путиным за счёт Украины. Думаю, он понимает, что это было бы неправильно. Да и конгресс в любом случае не даст ему это сделать.

Украине ещё предстоит самостоятельно предпринять немало шагов: реформировать армию и сектор обороны в целом, продолжить усовершенствование профессиональности войск. В этом она не одинока — страна получает помощь от Соединённых Штатов, Канады, НАТО. Но я считаю, что нужно больше помощи. Поэтому мне очень приятно, что администрация Трампа рассматривает вопрос о расширении систем военного назначения, куда можно было бы включить, например, противотанковое оружие.

Ваши оборонные реформы движутся в правильном направлении, но очень медленно, есть внутреннее сопротивление по реализации Стратегического оборонного бюллетеня Украины, который был утверждён в прошлом году. Оборонной сфере не хватает парламентского контроля — важного фактора для этого сектора в демократическом обществе.

Кроме того, чтобы укрепить общество, преобразования одной только оборонной сферы будет недостаточно. Украине нужны всеобъемлющие реформы. Реализация земельной реформы поможет сделать общество более преуспевающим, более сильным для того, чтобы противостоять давлению извне. Одна из наиболее важных реформ — судебная. Коррупция — вездесущая угроза. Чтобы соответствовать идеалам Майдана, нужен антикоррупционный суд — независимый, не являющийся частью системы. Без этого коррупцию не побороть.

Россияне практикуют взяточничество и вымогательство. В данный момент слишком большое количество украинцев тоже принимает такие правила игры. Это подрывает всё общество.

Что касается членства в НАТО, конечно, Украина была бы в большей безопасности, будь она действующим членом Альянса. Но этого точно не произойдёт в ближайшее время. Украина не готова к НАТО, а Альянс не готов к Украине. Привести армию в соответствие со стандартами Североатлантического альянса — задача не из лёгких. Президент Порошенко запланировал достижение этой цели к 2020-му. В то же время, учитывая кризисную ситуацию в Крыму и на Донбассе, НАТО будет непросто принять решение в пользу вашей страны — ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Украине, как прилежному студенту, нужно выполнить домашнее задание: продемонстрировать, что государство соответствует стандартам НАТО, не только военным, но и политическим, экономическим, судебным. Будем надеяться, что к 2020 году климат в самом НАТО тоже улучшится.

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