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Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы

Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы
Фото: infosmi.net

Этот день отмечается 21 ноября

30.09.17 33
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Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня Достоинства и Свободы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ направлен на надлежащее празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства, учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен в десятидневный срок создать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, определив его сопредседателями премьер-министра и главу Администрации президента и привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад, общественных объединений, ученых.

Кроме того, правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, предусмотрев проведение 21 ноября 2017 года в городе Киеве, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, День достоинства и свободы, согласно указу президента от 13 ноября 2014 года, ежегодно отмечается в Украине 21 ноября.

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