АТО: один наш боец ранен, двое – травмировано

Днем 30 сентября в районе проведения антитеррористической операции было неспокойно. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С полуночи российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы наших позиций, в основном, на приморском и донецком направлениях.

Противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия по украинским военным на юго-восточных окраинах Авдеевки. Во время этих обстрелов двое наших бойцов получили боевые травмы.

Из этого же оружия пророссийские наемники ночью били недалеко от шахты Бутовка. А около 12:00 в результате вражеского обстрела укреплений сил АТО в районе Песков получил ранения один украинский военнослужащий.

На приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного. Здесь оккупанты трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также, сегодня под вражеским огнем оказались наши опорные пункты вблизи Богдановки и Широкино.