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Документ Сенцов написал, что его этапируют на Ямал

<span class="label red">Документ</span> Сенцов написал, что его этапируют на Ямал
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Письмо датировано 17 сентября и было отправлено из СИЗО-1 города Тюмень 21 сентября

30.09.17 21
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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам заключения, сообщил о том, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом Сенцов сообщил в письме правозащитнице Зое Световой, которое опубликовано на сайте Открытой России.

Светова отметила, что получила письмо 29 сентября, оно датировано 17 числом и было отправлено из СИЗО-1 города Тюмень 21 сентября.

По мнению Сенцова, его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп на Ямале, известную своими суровыми условиями содержания.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ, а там только одно место для отбывания наказания – легендарные Харпы. ... Ничего хорошего от этой командировки не жду... Депрессия или спад духа – я этим не страдаю, даже не сомневайтесь", – отметил Сенцов.

Также он сообщил, что Якутский оперотдел в колонии, где он находился до этапирования, за год выдал ему на руки две открытки.

"Перед этапированием вернули коробку со старыми письмами, которые хранились 1,5 года у тюремщиков, и под сотню новых, которые они собирали в течение года и только теперь решили отдать... Еще отдали с десяток книг, которые мне прислали, но только не выдавали", – сообщил Сенцов.

Он отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин пытался до него "дозвониться на день рождения в июле".

"Приезжали "Пусси Райот" с Алехиной в Якутск меня поддержать. ... Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое), а потом вообще вывезли в более жесткое место – Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля", – сообщил украинский режиссер.

Напомним, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогах офисов партий на полуострове. Оба украинца вину не признали.

В декабре 2014 года в генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

 

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