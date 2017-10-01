Сутки в АТО: 20 обстрелов, один боец получил ранения, двое – боевые травмы

За минувшие сутки боевики 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один наш боец был ранен, еще двое получили боевые травмы.

Основная активность противника боевиков сохранялась на донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал наших защитников на подступах к Лебединскому и Водяному. А с 21.00 и в течение часа боевики били из 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.