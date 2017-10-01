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Главная » Страна » ГСЧС: В Калиновке все еще продолжаются одиночные взрывы
ГСЧС: В Калиновке все еще продолжаются одиночные взрывы
Фото: УНИАН
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

ГСЧС: В Калиновке все еще продолжаются одиночные взрывы

Очагов горения нет

01.10.17 93
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На складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области до сих пор продолжаются одиночные взрывы, однако очагов горения нет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 1 октября 2017 года открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что движение воздушного транспорта закрыто до 23:59 1 октября в радиусе 40 километров от Калиновки.

Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).

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