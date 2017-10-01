В Киеве на Набережном шоссе ограничили движение транспорта

В Киеве в связи с ремонтом с 1 октября будет закрыто движение транспорта на участке Набережного шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"С 01.10.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению.

Напомним, и.о. руководителя Государственного агентства "Укравтодор" Славомир Новак заявил, что на полное восстановление сети украинских дорог нужно минимум 10 лет.