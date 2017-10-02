Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош

В Украине имя министра финансов Венгрии в 1995–1996 годах Лайоша Бокроша известно лишь узкому кругу экономистов. В то же время эта фигура не менее масштабная, чем польский реформатор Лешек Бальцарович и словак Иван Миклош. Заняв кресло министра финансов в разгар бюджетного кризиса, Бокрош начал проводить крайне жёсткие реформы — девальвировал форинт, урезал соцвыплаты и ввёл налог на импорт.

Вскоре социалисты, недовольные снижением пенсий, добились отставки Бокроша. Но года работы в Минфине ему хватило, чтобы сократить дефицит бюджета с 9,4% до 3,8% и закончить год с позитивным внешнеэкономическим сальдо. После этого в Венгрии началась эпоха роста.

В отношении Украины венгр настроен позитивно, но считает, что реформы нужно проводить жёстче.

КТО ОН экс-министр финансов Венгрии, профессор Центрально-Европейского университета в Будапеште ПОЧЕМУ ОН имеет опыт радикального перекраивания трещащих по швам бюджетов

О продвижении в Украине экономических реформ

— Нужно признать, многие важные структурные реформы уже начались. В последние два года эти реформы поддержаны стабильным, хотя и хрупким экономическим ростом. И здесь важно сохранить динамику.

О европерспективах Украины

— Украина должна присоединиться к ЕС. Это часть экзистенциальных интересов как Украины, так и Европейского союза. Посмотрите на карту после "Брексита". Германия у нас в центре, по бокам от неё Франция и Польша, снизу — Испания и с другой стороны Украина — большая страна с огромным потенциалом, которая может принести стабильность и процветание всему европейскому проекту. Исходя из эгоистических интересов ЕС, нужно поддерживать вступление Украины в Евросоюз максимально быстро. Я знаю, что присутствует усталость от политики расширения ЕС. Люди говорят, что ЕС распадётся. Не верьте этому ни на секунду. Есть проблемы, есть задачи и многие важные реформы, которые стоят на повестке дня в Евросоюзе. Но это не означает, что Украина должна двигаться в каком-либо другом направлении и отказаться от проекта присоединения к западной цивилизации.

О влияние военного конфликта на развитие государства

"Украина — большая страна с огромным потенциалом, которая может принести стабильность и процветание всему европейскому проекту"

— Война — это не только трагедия, разрушение человеческой жизни и собственности, но и искажение социальной ткани целого народа. Война и чрезвычайные ситуации помогают олигархическим структурам, а не демократическому устройству. Ради объединения нации некоторые сильные игроки могут использовать ситуацию и злоупотреблять ею для собственной выгоды.

Один из важнейших политических вызовов для Украины состоит в усилении демократии. Мы видим некоторых членов ЕС, в том числе и мою страну, где сторонники нелиберальных тенденций возвращаются во власть даже без войны. Тем более тяжело бороться с такими вызовами, когда у тебя чрезвычайная ситуация.

Сегодня наиважнейший вызов для Украины — верховенство права. Когда оно под угрозой, никакой поддержки или усиления права частной собственности, которая является хребтом сильной экономики, уже не существует. Если государство не защищает частную собственность на основе верховенства права, то какой-либо серьёзной капиталистической, рыночной экономики просто не построить.

О риске сворачивания реформ

— Государство и правительство должны наступать широким фронтом и достигнуть критической массы реформ в большинстве областей. Опыт стран с переходной экономикой свидетельствует, что реформы не являются необратимыми. Всё можно вернуть назад. История показывает: реформы имеют циклический характер, так же как и политическая жизнь. После волны реформ может наступить отлив и начаться контрреформы, как в моей стране, например. Венгрия была одним из первых государств, которое имплементировало многокомпонентную пенсионную реформу, обеспечивающую обязательные пенсионные фонды и добровольное пенсионное страхование. Она была рассчитана не на завтра, а на 100 лет. Но, к сожалению, лет через 15 правительство отменило обязательную систему пенсионных накоплений. И мы вернулись туда, где были.

Общество также должно поддерживать реформы. И это означает необходимость рекламы реформ со стороны правительства. Нужно обеспечить долгосрочную политику консенсуса, а не только радикальные шаги, которые следующее правительство может отменить.