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Видео На Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта

<span class="label red">Видео</span> На Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта
Мэрилин Мэнсон / Фото из открытых источников

Музыканта увезли в больницу

01.10.17 109
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На рок-музыканта Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время исполнения песни Sweet Dreams певец начал взбираться на декорацию, выполненную в виде двух пистолетов. Она не выдержала веса 48-летнего Мэнсона и упала. К этому времени концерт длился час и двадцать минут. Сразу после падения на сцену взобрались зрители, чтобы поднять конструкцию. Мэнсона удалось унести со сцены через несколько минут.

Оставшуюся часть концерта в Manhattan Center Hammerstein Ballroom отменили. 

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