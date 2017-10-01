В оккупированный Донецк приехал российский депутат

Депутат российской Госдумы, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированной Донецк на показ фильма российского режиссера Алексея Пиманова "Крым", который посвящен аннексии полуострова Россией. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

Подконтрольный боевикам сайт "ДАН" опубликовал фотографии, на которых Тайсаев сидит в зале донецкого кинотеатра "Звездочка" вместе с главой так называемой "Компартии ДНР" Борисом Литвиновым. Их обнимает художница, супруга бывшего заместителя так называемого "главы администрации" Донецка Игоря Пономаренко - Татьяна Пономаренко-Левераш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ показали жизнь в Донбассе спустя три года оккупации

В апреле 2016 года Игорь Пономаренко был арестован в Донецке членами "ДНР".

Борис Литвинов — один из организаторов сепаратистского движения. Он автор документа "Акт и Декларация независимости ДНР". В 2014 году стал членом так называемого "Народного совета ДНР", однако 6 мая 2016 года его "депутатские полномочия" были досрочно прекращены "в связи с утратой доверия". Тогда "спикер Народного совета" Денис Пушилин объявил, что депутаты-коммунисты голосовали вопреки воле руководства фракции "Донецкая республика", которая является проправительственной и в которую входил Литвинов.

В зале также присутствовала Екатерина Губарева, которая входит во фракцию "Свободный Донбасс" так называемого "Народного совета".