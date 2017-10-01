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Главная » Страна » Инфографика В понедельник в Украине будет холодно

Инфографика В понедельник в Украине будет холодно

<span class="label red">Инфографика</span> В понедельник в Украине будет холодно
Фото: radionetplus.ru

Без дождей

01.10.17 16
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В понедельник, 2 октября, погода на большинстве территорий Украины будет прохладной и сухой.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. При этом на почве возможны заморозки – 0 ... + 4 градуса.

Днем воздух прогреется до + 9 ... + 14 градусов, в Прикарпатье и Закарпатье до +15 ... + 19 градусов.

В Киеве ночью температура достигнет + 3 ... + 5 градусов, а днем +11 ... + 13 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины:

Ужгород – + 17 ... + 19

Львов – + 16 ... + 18

Ивано-Франковск – + 15 ... + 17

Тернополь – + 16 ... + 18

Черновцы – + 16 ... + 18

Хмельницкий – + 14 ... + 16

Луцк – + 12 ... + 14

Ровно – + 12 ... + 14

Житомир – + 11 ... + 13

Винница – + 12 ... + 14

Одесса – + 12 ... + 14

Николаев – + 12 ... + 14

Херсон – + 12 ... + 14

Симферополь – + 12 ... + 14

Кропивницкий – + 11 ... + 13

Черкассы – + 11 ... + 13

Чернигов – + 11 ... + 13

Суммы – + 11 ... + 13

Полтава – + 11 ... + 13

Днепр – + 12 ... + 14

Запорожье – + 12 ... + 14

Донецк – + 11 ... + 13

Луганск – + 11 ... + 13

Харьков – + 11 ... + 13

Киев – + 11 ... + 13

Прогноз погоды на 2 октября в Украине

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