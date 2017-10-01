В понедельник, 2 октября, погода на большинстве территорий Украины будет прохладной и сухой.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. При этом на почве возможны заморозки – 0 ... + 4 градуса.
Днем воздух прогреется до + 9 ... + 14 градусов, в Прикарпатье и Закарпатье до +15 ... + 19 градусов.
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В Киеве ночью температура достигнет + 3 ... + 5 градусов, а днем +11 ... + 13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины:
Ужгород – + 17 ... + 19
Львов – + 16 ... + 18
Ивано-Франковск – + 15 ... + 17
Тернополь – + 16 ... + 18
Черновцы – + 16 ... + 18
Хмельницкий – + 14 ... + 16
Луцк – + 12 ... + 14
Ровно – + 12 ... + 14
Житомир – + 11 ... + 13
Винница – + 12 ... + 14
Одесса – + 12 ... + 14
Николаев – + 12 ... + 14
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – + 11 ... + 13
Черкассы – + 11 ... + 13
Чернигов – + 11 ... + 13
Суммы – + 11 ... + 13
Полтава – + 11 ... + 13
Днепр – + 12 ... + 14
Запорожье – + 12 ... + 14
Донецк – + 11 ... + 13
Луганск – + 11 ... + 13
Харьков – + 11 ... + 13
Киев – + 11 ... + 13
Прогноз погоды на 2 октября в Украине