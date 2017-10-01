Сегодняшний день в районе проведения АТО отличался соблюдением боевиками режима тишины на Донецком и Луганском направлениях.

С полуночи потерь среди украинских защитников нет, утверждают в пресс-центре штаба АТО.

С полуночи зафиксировано только три случая нарушения перемирия на Мариупольском направлении. Так, утром из гранатомета противник обстрелял наши позиции неподалеку Водяного. Около полудня враг применял стрелковое оружие на подступах к Новотроицкому. Позже, в районе Павлополя, пророссийские наемники били по украинским позициям из 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов.

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Стоит добавить, что хотя вооруженные провокации противника были не долговременными, наши военные во всех случаях применяли оружие и заставляли боевиков прекратить огонь.

Напомним, за минувшие сутки боевики 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один наш боец был ранен, еще двое получили боевые травмы.