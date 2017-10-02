Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защиты

Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", – сказал Матиос.
Он подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.
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"Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", – сказал главный военный прокурор.
Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.