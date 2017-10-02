В зоне АТО наш военный подорвался на мине

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий.

Если днем боевики придерживались режима тишины на луганском и донецком направлениях, то после 18 часов, враг трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял наши укрепления неподалеку Зайцево. А около 23 часов пророссийские наемники открыли огонь уже по мирным зданиям на северной окраине этого поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского.

На мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.

Также вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке, подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.