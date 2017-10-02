Рэпер "Гнойный" пополнил "Чистилище" "Миротворца"

Российский рэпер "Гнойный" (настоящее имя - Машнов Вячеслав Валерьевич) пополнил черный список украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о боевиках и приверженцах российской агрессии против Украины. Информация об этом размещена в соответствующем разделе сайта.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. Въезжал на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытый пункт пропуска для участия в концерте на территории Севастополя. Считает украинцев несуществующей нацией", - названы причины внесения музыканта в "Чистилище" сайта.
Напомним, российский актер и ведущий Марат Башаров попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".