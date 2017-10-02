В Запорожье ночью горел хостел: погибли пять человек

В ночь на 2 октября в Запорожье произошел пожар в двухэтажном здании хостела, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Запорожье по ул. Жуковского, 36, в 2:46 2 октября в двухэтажном здании хостела площадью 200 м. кв. на втором этаже возник пожар. В 4:15 пожар ликвидирован на площади 100 м. кв", - говорится в сообщении.

На месте пожара были обнаружены тела 4 погибших. Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек, в том числе, ребенок, которые госпитализированы в больницу. В последствии один человек умер в больнице.

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К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 52 человека.

Местное издание 061.ua сообщает, что хостел самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок. В "ночлежке" часто оставались продавцы. Изданию в ГСЧС сообщили, что причиной пожара мог стать включенный камин.

"На втором этаже были решетки - люди не могли даже выпрыгнуть!", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС Юлия Барышева.

На первом этаже здания размещались склады и магазины.