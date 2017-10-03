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Новости компаний Точка отсчёта

<span class="label">Новости компаний</span> Точка отсчёта

Как думаете, с чего начинали итальянские производители мебели, известные сегодня во всем мире? С того, что их владельцы просто занимались любимым делом. Позже хобби превращалось в бизнес, который подхватывало молодое поколение, продолжавшее развитие семейного дела. Украинские компании только начинают этот путь. Например, производитель мягкой мебели Interia уже сделал первые шаги в этом направлении.

03.10.17 69
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Семейный бизнес по-украински

До того, как запустить серийное производство мягкой мебели, Евгений Палий и его супруга Ксения посвятили какое-то время производству корпусной мебели и мебели из массива. Ситуация изменилась в 2011 году, когда было принято решение сконцентрироваться на производстве диванов и кроватей. Во-первых, отечественные производители не предлагали ничего достойного в данном сегменте, и ниша была не занята. Во-вторых, проект был очень амбициозным – создать качественную и дизайнерскую мягкую мебель, один из главных элементов любого интерьера. Вызов был принят! Роли распределили следующим образом: Евгений взял ответственность за производственную и рекламную часть, Ксения – за коммерческую (контроль работы с клиентами, отбор поставщиков, работа с дизайнерами и архитекторами).

Выбрав вектор развития собственного бизнеса, супруги выбрали и название – Interia. Первое время компания вдохновлялась моделями итальянских и немецких производителей. Однако на каком-то этапе стало понятно, что необходимо предлагать собственный, уникальный продукт. Следующим шагом развития Interia становится сотрудничество с украинскими дизайнерами. Сегодня, разработанные ими модели запущены в серийное производство и пользуются большим успехом у потребителей. «Украинский предметный дизайн громко заявил о себе лишь в 2015 году. Когда мы начинали работать, рынка не существовало, а нам очень хотелось производить эстетскую, удобную и функциональную мягкую мебель. Вот почему мы обращали свое внимание на модели итальянских и немецких фабрик. Но сегодня все изменилось и мы рады предложить нашим покупателям продукт, придуманный и реализованный в Украине», – рассказывает основатель компании Евгений Палий.

Основатель компании Interia, Евгений Палий

Принципы работы компании Interia

Самое главное для Interia – быть честным, пунктуальным, открытым производителем, гарантировать своему покупателю актуальный, качественный продукт и достойный сервис. Все дело в том, что требования к изделиям украинского производства завышены, и те ошибки, которые покупатель обычно прощает итальянской фабрике, украинской не простит никогда. Но такая оценка лишь мотивирует работать еще усерднее и доказывать, что и в Украине можно найти мебель не только достойного качества, но и соответствующую актуальным тенденциям. Interia ответственно относится и к срокам реализации. «Если мы понимаем, что не успеем выполнить заказ к назначенной дате, отказываемся от него. Мы не любим спешить, но предпочитаем и не опаздывать», – говорит Евгений Палий.

Детская кровать Zaya от Interia, дизайн разработан Викторией Шкляр Form bureau 

Interia не ставит перед собой цель открывать новые представительства по всей Украине и за ее пределами. Ее учредители планируют оставаться в первую очередь качественно работающей компанией, чтобы всем, кто с ней сотрудничает было комфортно: коллектив с радостью занимался бы своим делом, производство работало, как часы, а клиенты всегда оставались довольными.

Диван Topchan в проекте FORM bureau 

Производство и штат Interia

В самом начале стартовый капитал компании был минимальным. Но постепенно, шаг за шагом, Interia уверенно наращивала обороты. В 2011 году украинский производитель мягкой мебели располагал небольшим производством в Чернигове, маленьким офисом в центре столицы и сайтом, который знакомил покупателей с предлагаемой продукцией. Сегодня офис вырос, а в центре Киева достаточно большой шоу-рум. В то же время растет и команда Interia, ведь компания понемногу все же расширяется. Если в самом начале пути в офисе работало всего два сотрудника, сегодня их количество выросло до семи (не считая бухгалтерии, отдела, контролирующего работу сайта, маркетингового подразделения и работников производства). Производство в свою очередь начиналось с трех сотрудников и начальника, а теперь его штат состоит более чем из пятидесяти человек. За каждым изделием Interia сегодня стоит работа 70 человек, ответственных за процесс разработки, производство и клиент-сервис.

Кровать Pure от Interia 

Что предлагает компания своим покупателям

Мягкая мебель, как и все, что связано с модой, также со временем теряет актуальность. Например, лет 15 назад никто в Украине даже не посмотрел бы на модели в стиле лофт или минимализм. Тогда в моде были богато декорированные кожаные диваны.

Вот почему большое внимание компания Interia уделяет анализу рынка, а ее сотрудники, чтобы быть в курсе актуальных трендов, посещают главные европейские выставки мебели. По этой же причине часто меняется модельный ряд: что-то в него добавляется, что-то выбывает. Но в то же время есть и модели-любимчики, которые крайне редко заказывают, но они по-прежнему остаются в ассортименте, так как в компании их считают особенно удачными по дизайну.

Чтобы отработать новую модель дивана или кровати, Interia, как правило, производит ее трижды. Такой цикл позволяет устранить все погрешности и предложить покупателю достойное качество, а главное – удобство.

«На каждом этапе мы ставим себя на место потребителей и задаемся вопросами: хотели бы мы купить эту модель? Какая стоимость была бы для нас приемлемой? Какой сервис мы предпочитаем получить? Сегодня можно сказать, что такая концепция сработала, ведь нашла отклик у потенциальных покупателей. Что еще необходимо для успеха? Оставаться честными и много работать с полной отдачей», – рассказывают Ксения и Евгений Палий.

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