К ликвидации последствий пожара на арсенале привлечены 1 763 человека и 333 единицы техники

На военном арсенале в Калиновке Винницкой области наблюдаются одиночные случаи детонации боеприпасов, однако открытых очагов горения нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Саперы продолжают разминирование окрестных территорий.

"Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС (108 человек и 41 единица техники) обследовано на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 763 человека и 333 единицы техники.









Фото: ГСЧС

Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).