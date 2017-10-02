Зубко уверяет, что Украина готова к зиме

Украина подготовлена к отопительному сезону на 99%. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Состояние подготовки на данный момент составляет 99.9%, а именно социальные объекты, школы и больницы. Состояние готовности жилого сектора составляет 99.4%", - отметил Зубко.

Он добавил, что социальные объекты при температурном уровне в 16 градусов должны быть сразу подключены к отоплению. Что касается жилищного фонда, то в течение трех суток при температуре в 8 градусов должны быть подключены и эти объекты. Ведомственное жилье на 100% готово к приему тепла.

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"Учет для нас очень важен. Состояние установки счетчиков по Киеву составляет 75%. Меньше всего их на данный момент в Тернопольской области. Состояние расчетов населения за потребленную тепловую энергию составляет 90.6%. Я бы хотел, чтобы люди платили за то, что они потребляют ", - добавил он.

По его словам, самый высокий показатель расчетов за газ в Одесской, Черновицкой и Полтавской областях. На очень низком уровне Донецкая область, город Киев, Тернопольская и Кировоградская области.

Ранее энергогенерирующая компания "Киевэнерго" сообщила, что готовность жилого фонда столицы к отопительному сезону 2017/2018 годов составляет 52%.