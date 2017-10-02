Оккупанты задержали в Крыму четырех крымских татар

Российские силовики в оккупированном Крыму сегодня утром, 2 октября, провели незаконные обыски и задержали четырех крымских татар. Об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность" и адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

Первый "обыск" прошел в поселке Молодежное Симферопольского района в доме 48-летнего портного Рената Сулейманова. Со слов жителей села, он является религиозным и нравственным человеком.

Силовики прибыли на автомобилях без опознавательных знаков. Адвоката в дом не допускали. Также запретили вести онлайн-трансляцию в непосредственной близости к дому.

После так называемого обыска Сулейманова усадили в микроавтобус и увезли якобы на "допрос".

Правозащитник Эдем Семедляев и односельчане похищенного крымского татарина на своих машинах попытались проследовать за силовиками, однако последние помешали им, заблокировав дорогу.

"Все люди в масках, на всех служебных машинах номера скручены, поэтому неизвестно, кто его увез, куда увезли", - отметил Семедляев в видео на своей странице в Facebook.

Адвокат также выразил опасение, что Сулейманов может повторить судьбу Рената Параламова, которого в сентябре похитили и пытали оккупанты.

Позднее Семедляев сообщил, что, кроме Сулейманова, в других населенных пунктах Крыма силовиками похищены еще двое крымских татар - Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев.

О еще одном похищении в своем Facebook сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

"Сегодня в 06:00 в доме жителя села Мельничное Белогорского района Талята Абдурахманова, 1953 года рождения, силовики провели обыск и увезли его в неизвестном направлении", - написал он.

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Мамбетов уточнил, что "обыск" в доме Абдурахманова проводили сотрудники ФСБ.

Одновременна ФСБ РФ сообщила о "разоблачении" в Крыму "экстремистской" религиозной организации "Таблиги Джамаат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкомитета по межнациональным отношениям "крымского правительства" Заура Смирнова.

"Ячейки "Таблиги Джамаат" действовали на территории Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов. Есть несколько задержанных", — сказал Смирнов.

Российские силовики возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ведется расследование.