Ирина Луценко: Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрируют в Раде уже на этой неделе

На текущей пленарной неделе в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован проект закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождении Донбасса", - заявила Луценко.

Депутат отметила, что президент Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада завершила рассмотрение комплекса законов по судебной реформе.

Напомним, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент осенью после консультаций с международными партнерами.

В конце августа Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса фактически завершен и рассмотрен на 99,9%.