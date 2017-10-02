"Верховный суд Крыма" отменил приговор активисту Балуху и отправил дело на новое рассмотрение

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили в силе

Сегодня, 2 октября, так называемый "Верховный суд Крыма" принял решение об отмене приговора украинскому активисту Владимиру Балуху и отправил дело на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Его уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей остается в силе", - уточнил адвокат активиста Дмитрий Динзе.

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Напомним, 4 августа оккупационный "суд" приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.