2 октября 27 лет назад в Киеве началась Революция на граните

Это был первый успешный ненасильственный политический протест против коммунистической власти в Украинской ССР

Со 2 по 17 октября 1990 года в Киеве на Майдане Незалежности (тогда - площадь Октябрьской революции) проходила политическая голодовка студентов, которую впоследствии назвали Революцией на граните.

Это был первый успешный ненасильственный политический протест против коммунистической власти в Украинской ССР.

В Москве полным ходом шла подготовка Союзного договора, а в Украине старая номенклатура продолжала удерживать все управляемые позиции и не шла ни какие реальные реформы, пишет "Укринформ".

Именно поэтому связанные с оппозиционными группами лидеры студенчества организовали палаточный городок на центральной площади Киева. Голодовка студентов проходила в обычных туристических палатках. Большинство составляли студенты из Киева, Львова и Днепропетровска. В их поддержку начали бастовать и студенты всех высших учебных заведений Киева (а также студенты техникумов, ПТУ и ученики старших классов школ).

Студенческие акции протеста прошли также и в областных центрах, в частности, Луганске и Львове, но не так массово.

Начав голодовку, студенты выдвинули политические требования. Среди них - отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола, отказ республиканского руководства от подписания нового Союзного договора, передача местным органам власти имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины, отбывание юношами Украины воинской службы за пределами республики только на добровольных началах, перевыборы Верховной Рады УССР и т.д.

В те дни в высших эшелонах власти обсуждалась возможность применения силы против голодающих. На прямые репрессии, учитывая настроения киевлян, которые всячески поддерживали голодающих, местные чиновники не решились. Но для многих членов КПСС эти дни стали своего рода толчком для выхода из рядов партии.

Украинское руководство во главе с Леонидом Кравчуком решило пойти на уступки и удовлетворить определенные требования голодающих. 23 октября Верховная Рада УССР приняла решение об отмене 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а также приняла отставку Масола, которого на премьерской должности 14 ноября заменил Витольд Фокин.

Это немного сняло напряжение в столице, которое при другом раскладе событий могло бы привести к трагическим последствиям. Вот как описывает в "Дневнике" те события Олесь Гончар: "В Киев стягиваются войска. Возле Верховной Рады омоновцы совершили расправу над тернопольскими женщинами... Город бурлит тревожно. На Крещатике, раскинув палатки, объявили голодовку студенты в знак протеста против навязывания союзного договора... Вижу мученические лица. Сердце разрывается... В Верховной Раде Украины уже раздаются голоса с требованием... ввести чрезвычайное положение в Украине, то есть потопить студенческие забастовки в крови... Страшные эти парламентарии (239)! Юхновский как председатель комиссии докладывает им о требованиях голодающих студентов, о том, что от отчаяния молодые люди готовы на все "до массового самосожжения", а в ответ ему - хохот, жирное ржание этих парламентских жеребцов!.. И среди таких жить? От таких ждать гуманных законов? Нет, невозможен с ними никакой мир, никакое понимание" (собственно после этих событий Гончар демонстративно сдал свой билет члена КПСС).