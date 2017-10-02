На счету злоумышленников восемь преступлений, направленных на разжигание ксенофобии и международных конфликтов

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в 9 преступлениях, направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Украинская правда.

"Мы имеем прямые доказательства участия преступной группы в как минимум 9 преступлениях. Это соответствующие доказательства - это образцы ДНК этих персон, показания самих задержанных и анализ этих людей на месте преступления", - заявил министр.

Преступников задержали 1 октября, когда они ехали выполнять новый заказ – подрыв венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области.

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Специалисты уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. При задержании было изъято специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

По словам Авакова, на счету банды уже было восемь преступлений:

В ночь на 19 ноября 2016 в Черновцах была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись; 21 декабря 2016 в Умани злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой; 8 июня 2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США; 30 июня 2017 во Львове злоумышленники попытались поджечь синагогу; 10 июля 2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши в Луцке; 24 августа 2017 в Киеве в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева; 24 августа 2017 в Киеве на ул. Курбаса был подорван памятник участникам боевых действий; 21 сентября 2017 в Умани была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

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Аваков утверждает, что преступники входят в группу влияния бывших народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергей Тулуба. Есть зафиксированные контакты этих лиц с этими экс-депутатами, которые находятся на территории РФ.