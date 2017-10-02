Системной контрабанды в зоне АТО нет, - Матиос

"Так хорошо" стало с конца прошлого года

Системная контрабанда в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отсутствует.

Об этом заявил замгенпрокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112. Украина".

"С конца прошлого года и в этом году такого системного явления как такового нет", - сказал Матиос.

По словам прокурора, на ситуацию в зоне АТО положительно повлияло решение правительства о порядке перевозки через линию разграничения различных групп товаров.

Матиос отметил, что злоупотребления со стороны военнослужащих были, однако они прошли по материалам дел о контрабанде и были осуждены.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабинет министров утвердил перечень товаров, которые официально можно перевозить через линию разграничения.

15 марта 2017 года СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.