Легендарний український музикант, співак та композитор, лідер гурту «Скрябін» Кузьма (Андрій Кузьменко) буде зображений на медалях фінішерів головної дистанції 21,097 км на Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 – 2-го Львівського півмарафону, що відбудеться 29 жовтня у місті Лева. За зображення Кузьми на медалях проголосувала майже половина усіх респондентів – 47% опитаних. Друге місце у голосуванні посів засновник Львова Данило Галицький. За нього віддали свої голоси 15% учасників

Нагадаємо, голосування тривало на офіційному сайті Grand Prix Lviv Half Marathon 2017. Створення символічних медалей із зображенням видатної постаті міста ініціювали організатори події - компанія Run Ukraine. Аналогічну концепцію зображення портрету відомої людини вже застосовували в попередніх подіях бігової ліги Run Ukraine Running League 2017 у Києві, Дніпрі, Одесі.

“Традиційно ми запропонували українцям обрати особистість, яка асоціюється у них зі Львовом. Віддати свій голос міг кожен, незалежно від того, бере він участь у Львівському півмарафоні чи ні. Нові медалі нагадають учасникам з різних міст України та світу про справжніх героїв. Кузьма - це культова особа не тільки для львів'ян. Його ім'я та музика відомі, напевно, кожному українцю. Тим самим ми продовжуємо нашу традицію створення символічних медалей із зображенням портрету видатних українців”, – коментує директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine Вікторія Веремієнко.



Голоси за інших кандидатів розділилися так:

1 місце: Кузьма Скрябін – 47%.

2 місце: Данило Галицький – 15%.

3 місце: Степан Бандера – 8%.

4-5 місце: Богдан Ступка – 6%.

4-5 місце: Іван Франко – 6%.

6-7 місце: Соломія Крушельницька – 5%.

6-7 місце: Маркіян Шашкевич – 5%.

8-11 місце: Михайло Грушевський – 2%.

8-11 місце: Володимир Івасюк – 2%.

8-11 місце: Андрій Шептицький – 2%.

8-11 місце: Роман Шухевич – 2%.



Офіційний сайт події: lvivhalfmarathon.org

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