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Главная » Страна » Новости компаний Кузьма Скрябін буде зображений на медалях Grand Prix Lviv Half Marathon 2017

Новости компаний Кузьма Скрябін буде зображений на медалях Grand Prix Lviv Half Marathon 2017

<span class="label">Новости компаний</span> Кузьма Скрябін буде зображений на медалях Grand Prix Lviv Half Marathon 2017

Легендарний український музикант, співак та композитор, лідер гурту «Скрябін» Кузьма (Андрій Кузьменко) буде зображений на медалях фінішерів головної дистанції 21,097 км на Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 – 2-го Львівського півмарафону, що відбудеться 29 жовтня у місті Лева. За зображення Кузьми на медалях проголосувала майже половина усіх респондентів – 47% опитаних. Друге місце у голосуванні посів засновник Львова Данило Галицький. За нього віддали свої голоси 15% учасників

02.10.17 61
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Нагадаємо, голосування тривало на офіційному сайті Grand Prix Lviv Half Marathon 2017. Створення символічних медалей із зображенням видатної постаті міста ініціювали організатори події - компанія Run Ukraine. Аналогічну концепцію зображення портрету відомої людини вже застосовували в попередніх подіях бігової ліги Run Ukraine Running League 2017 у Києві, Дніпрі, Одесі.

“Традиційно ми запропонували українцям обрати особистість, яка асоціюється у них зі Львовом. Віддати свій голос міг кожен, незалежно від того, бере він участь у Львівському півмарафоні чи ні. Нові медалі нагадають учасникам з різних міст України та світу про справжніх героїв. Кузьма - це культова особа не тільки для львів'ян. Його ім'я та музика відомі, напевно, кожному українцю. Тим самим ми продовжуємо нашу традицію створення символічних медалей із зображенням портрету видатних українців”, – коментує директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine Вікторія Веремієнко.

Голоси за інших кандидатів розділилися так:

1 місце: Кузьма Скрябін – 47%.
2 місце: Данило Галицький – 15%.
3 місце: Степан Бандера – 8%.
4-5 місце: Богдан Ступка – 6%.
4-5 місце: Іван Франко – 6%.
6-7 місце: Соломія Крушельницька – 5%.
6-7 місце: Маркіян Шашкевич – 5%.
8-11 місце: Михайло Грушевський – 2%.
8-11 місце: Володимир Івасюк – 2%.
8-11 місце: Андрій Шептицький – 2%.
8-11 місце: Роман Шухевич – 2%.

Офіційний сайт події: lvivhalfmarathon.org

Контакти для ЗМІ:

Дар’я Савченко

моб.тел: + 38067 209 57  54

email: d.savchenko@runukraine.org

Вікторія Веремієнко

моб.тел: +380 67 995 27 67

email: veremiienko@runukraine.org

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